L’onda di successo generale alle Europee che Fratelli d’Italia ha fatto registrare in Italia ha investito anche Castelvetrano. Il partito di Giorgia Meloni ha fatto incetta di voti in città con 2.825 voti, corrispondente al 20,86% dei votanti. Alle urne nelle 30 sezioni (più due speciali), tra sabato pomeriggio e domenica, si sono recati 15.880 elettori (62,71%). La più votata è stata la Meloni con 1.415 voti e, a seguire, l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo con 490 e Ruggero Razza con 262 voti. Solo quarto, in termini di voti, Massimiliano Musso con 106. Sul territorio la terna Meloni-Milazzo-Razza era “sponsorizzata” dall’ex onorevole Nicola Catania, mentre dava indicazioni di voti per Musso l’onorevole Giuseppe Bica. Il M5S, partito del sindaco Enzo Alfano, è risultato secondo partito per voti. Il più votato è risultato Giuseppe Antoci.

Forza Italia è al terzo posto con 2.447 voti. Il primo dei votati è stato l’onorevole Margherita La Rocca, attuale onorevole regionale forzista. Secondo per preferenze Edy Tamajo con 386 voti. Tamajo è risultato il più votato in Sicilia nella lista di Forza Italia. Il Partito Democratico è risultato quarto partito per voti ottenuti (2018). In città la più votata è risultata Lidia Tilotta con 751 voti, giornalista Rai e originaria proprio di Castelvetrano. Il medico Pietro Bartolo, eurodeputato uscente, ha conquistato 363 voti. Scivola indietro, invece, la Lega Salvini Premier, quinto partito in classifica nello scrutinio di Castelvetrano per le Europee. La Lega ha ottenuto 1.419 voti: Mimmo Turano, attuale assessore regionale e originario di Alcamo, ha conquistato 579 preferenze, mentre il generale Roberto Vannacci ne ha ottenuto 200.

