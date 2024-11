Venerdì 22 novembre alle ore 21 il cinema Marconi di Castelvetrano ospiterà un evento imperdibile: la proiezione del nuovo film di Michele Placido “Eterno visionario”, dedicato alla complessa e affascinante vita di Luigi Pirandello. Per l’occasione sarà presente in sala l’attore Giancarlo Commare (nato a Castelvetrano e cresciuto a Campobello di Mazara), che interpreta Stefano, uno dei figli di Pirandello nel film. Commare dialogherà con il pubblico insieme al nostro collaborate Giacomo Moceri, in un incontro speciale che precederà la proiezione.

La presenza di Giancarlo Commare rappresenta un motivo di orgoglio per Castelvetrano, che avrà l’opportunità di incontrare un talento locale affermato nel panorama cinematografico italiano. Il biglietto per la serata è disponibile in prevendita a 6 euro, oppure a 7 euro al botteghino. Una serata imperdibile che unirà arte, cultura e l’emozione di celebrare un attore di successo. Per i biglietti in prevendita si potrà chiamare: 3381768362 (per Castelvetrano e Valle del Belìce) oppure 3332155173 (per la zona di Campobello di Mazara).