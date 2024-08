La Concessionaria Volkswagen Essepiauto è orgogliosa di annunciare di essere stata insignita del prestigioso Volkswagen Sustainability Dealer Award 2023, riconoscimento di Volkswagen Italia che premia l’eccellenza e l’impegno nella strategia ambientale.

Da anni, Essepiauto ha intrapreso un percorso ambizioso verso la sostenibilità, fissando obiettivi significativi attraverso il programma internazionale “Go to Zero”, progettato per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica dell’Azienda.

Progetto di Efficientamento Energetico

Per ottenere questo importante riconoscimento, Essepiauto ha implementato un innovativo progetto di efficientamento energetico. Il progetto include una serie di interventi volti all’abbattimento dei consumi e dell’impatto ambientale dell’Azienda: impianti fotovoltaici, una pala eolica, programmi interni di differenziazione dei rifiuti e di riduzione dell’impatto ambientale, installazione di colonnine elettriche a servizio dei Collaboratori e tante altre azioni green.

Il tutto con l’implementazione di sistemi di monitoraggio energetico costante, con l’obiettivo di identificare i valori di consumo specifici per area di riferimento e per tipologia di impianti e attrezzature.

Grazie a questi sforzi, l’azienda è orgogliosa di dichiarare che il 50% del consumo energetico è coperto da energia “verde”.

Incentivi per l’Acquisto di Vetture Elettriche

Essepiauto crede fermamente che la sostenibilità passi anche attraverso il coinvolgimento attivo dei propri collaboratori. Per questo motivo, l’azienda ha introdotto sistemi di incentivazione per l’acquisto di vetture elettriche ed ibride, promuovendo così una mobilità più sostenibile anche tra il proprio personale.

Colonnina di ricarica per la Comunità

Oltre agli sforzi interni, Essepiauto si impegna anche a supportare la Comunità locale. La Concessionaria ed Enel X Way Italia hanno installato su una porzione di terreno della Essepiauto una stazione di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in, contribuendo alla diffusione delle infrastrutture necessarie per una mobilità elettrica diffusa.

La stazione di ricarica, disponibile per tutti i cittadini 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 è ubicata in Via delle Ginestre a Mazara del Vallo.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di aver ricevuto il Volkswagen Sustainability Dealer Award 2023. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno verso un futuro più sostenibile e ci sprona a continuare su questa strada,” ha dichiarato Paolo Tedesco, Titolare della concessionaria Essepiauto. “Il nostro obiettivo è non solo ridurre il nostro impatto ambientale, ma anche incentivare i nostri dipendenti e la Comunità a fare lo stesso. Crediamo fermamente nella responsabilità dei Privati e delle Aziende nei confronti del territorio in cui viviamo. Le azioni che abbiamo intrapreso vogliono essere solo l’inizio di un percorso già attivo da anni ma volto ad un supporto sempre maggiore da parte della nostra Azienda a servizio del Territorio in cui viviamo”.

AUTORE. Redazione