Anche l’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa è stato accreditato per l’Azione chiave (KA1 Scuola) nell’ambito del progetto “Erasmus+”. Il primo incontro di formazione si è tenuto a Tenerife (Spagna) al quale hanno partecipato otto tra docenti e non docenti dell’istituto per sviluppare nuove competenze e per arricchire la propria crescita personale e culturale. Nello specifico il personale ha partecipato ai corsi di formazione proposti da ELA (Erasmus Learning Academy) sulle tematiche: innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff e soft skills and emotional intelligence for teachers and education staff.

«Il progetto dedicato alla formazione dei docenti e del personale amministrativo, attraverso il confronto con altre realtà e con altri professionisti, migliora il modo di lavorare, potenzia le competenze professionali e apre le menti a nuovi orizzonti», ha commentato il dirigente scolastico Maria Letizia Gentile.

AUTORE. Redazione