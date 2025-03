Energie alternative si, energie alternative no? E ancora: con l’installazione di impianti di energia pulita (come i parchi eolici) come si tutela il paesaggio? È quello che si chiedono spesso i cittadini più sensibili ai temi ambientali che vedono nascere attorno a sé campi eolici e fotovoltaici. Un dibattito acceso che interessa anche le associazioni ambientaliste, anche quelle più storiche come Legambiente. E sulla questione interviene il circolo “Crimiso” di Castelvetrano presieduto da Anna Maria Gucciardo. «Bisogna stare attenti e distinguere le diverse situazioni – chiarisce la Gucciardo – l’energia pulita prodotta da impianti eolici e fotovoltaici ci consente di ricorrere meno alle fonti fossili che producono un incremento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Ma incide anche sulla spesa per l’acquisto del gas che grava sui costi della bolletta di tutta la comunità». Da qui, secondo il circolo castelvetranese di Legambiente, «ampliare la quota di energia prodotta da fonti locali, italiane, col passare del tempo avrà un effetto positivo non solo sul clima ma anche sulla spesa familiare e delle imprese».

Ma Legambiente guarda anche alla salvaguardia del territorio: «Bisogna evitare speculazioni da parte di società che vogliono sfruttare il business in modo illecito, valutare attentamente l’impatto di tali impianti, che non devono produrre perdita di suolo fertile dedito all’agricoltura, e le amministrazioni locali e regionali devono operare con serietà per discernere tra i progetti attuabili e quelli non idonei all’approvazione». Secondo Legambiente se le politiche di sostegno all’agricoltura sarebbero state più efficaci, i piccoli proprietari non avrebbero abbandonato i campi.

