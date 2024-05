La società “Energia Italia” con sede a Campobello di Mazara ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved, con sede legale nella provincia di Trapani”. Durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Napoli, hanno partecipato le più importanti realtà aziendali d’Italia.

Lo studio è stato realizzato da Industria Felix, il magazine di economia e finanza diretto da Michele Montemurro e distribuito come supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved ed è frutto delle inchieste giornalistiche che ogni anno si basano sull’analisi di circa 700.000 società di capitali con sede legale in Italia e ha l’obiettivo di costruire una comunità virtuosa per accrescere il benessere sociale, mettendo in rete le aziende tra di loro.

