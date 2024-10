Energia Italia, leader nel settore della distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico e le energie rinnovabili, è entusiasta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web, www.energiaitalia.info, progettato per offrire un’esperienza utente significativamente migliorata e per soddisfare meglio le esigenze degli installatori e dare al contempo risalto alle numerose attività sociali dell’azienda.

Il nuovo sito rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di supportare i professionisti del settore energetico. Grazie a un design moderno e intuitivo, gli utenti potranno navigare facilmente attraverso una vasta gamma di servizi, con collegamenti immediati allo shop online, ai servizi di assistenza tecnica, alla community attiva per lo scambio di idee e best practices e al programma di partnership esclusivo.

Per celebrare questo importante traguardo, abbiamo creato un video promozionale che racconta la nostra trasformazione e il percorso che ci ha portato fino a qui. Puoi guardarlo a questo link: Guarda il video promozionale.

Siamo fiduciosi che il nuovo sito non solo rispecchi la nostra evoluzione, ma offra anche un’esperienza utente arricchita e funzionale per i nostri partner e clienti.

Maggiori info su energiaitalia.info

AUTORE. Redazione