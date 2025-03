Un evento online per celebrare l’empowerment e la resilienza femminile. “Hope voice of woman” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Istituto tecnico “Ferrigno-Accardi” di Castelvetrano in occasione della festa delle donne. All’evento, in collaborazione con l’Unione mondiale degli insegnanti Umec-Wuct, hanno partecipato scuole, associazioni e relatori da tutto il mondo, offrendo l’occasione per riflettere sui diritti, la forza e il ruolo fondamentale delle donne nella società. A introdurre sono stati gli alunni della 3a dei Servizi commerciali. Poi sono intervenute le docenti Gisella Mastrantoni e Antonella Carlino, la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella. In apertura è stato presentato il video realizzato dall’Istituto “G. Nosengo” di Petrosino. Giovanni Perrone ha illustrato le attività del Roman Catholic College di Bucarest, Danila Ioana del Roman Catholic College “Saint Joseph” di Bucarest ha offerto un approfondimento sulla figura di Marie Curie. Kateryna Chernyavska, presidente dell’associazione “Ucraina Mediterranea” ha introdotto Ornella Valerio, docente di inglese che ha presentato un video sulla canzone “Imagine all the people”.

Giusy Cavarretta, presidente Fidapa-BPW sezione di Castelvetrano, ha introdotto il video di Mme Solene Tshilobo dalla Repubblica Democratica del Congo. Cristina Boffelli, presidente di “Chiara” ha offerto un altro contributo significativo. All’evento hanno partecipato anche: Sabine Quarme (Burkina Faso), Maman Aminetou (Mauritania), Mme Opportune (Repubbliche Centroafricane), Padre Albert Kabuge (rappresentante per l’Unesco dell’Umec) e Vito Luca Scozzari, consigliere nazionale dell’Aimc e referente del dipartimento per l’inclusione dell’istituto.

AUTORE. Redazione