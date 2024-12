Ha fatto registrare il sold out il primo spettacolo della rassegna “Il Bello di Sicilia 2” promossa dalla Quintosol, col patrocinio oneroso del Comune di Campobello di Mazara (stanziati 43 mila euro) e messo in scena al cineteatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”. Lo spettacolo “Donne di cuori” ha visto sul palco Luisa Corna interpretare i migliori successi della musica italiana. Sul palco ad accompagnarla il maestro Giandomenico Anellino, chitarrista che ha suonato con i più grandi artisti della musica pop italiana (Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi e Massimo Ranieri). Il sindaco Giuseppe Castiglione, dal canto suo, si è detto soddisfatto della riuscita della prima serata. Soddisfazione espressa anche dai direttori artistici Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.