La provincia di Trapani rischia di rimanere a secco per la carenza cronica di acqua nell’invaso della diga Garcia (Mario Francese). E, proprio per far fronte all’emergenza, la protezione civile regionale ha chiesto ai Comuni di attivare i centri operativi comunali. A Castelvetrano il sindaco Giovanni Lentini ha firmato l’ordinanza n.73 del 23 novembre che istituisce il centro che coordinerà l’utilizzo di autobotti dando priorità alle utenze sensibili (ospedali, scuole e nuclei familiari con soggetti fragili). La sede del centro a Castelvetrano è in via della Rosa e sono attivate le funzioni tecniche, quelle dedicate ai servizi essenziali e alle attività scolastiche, la funzione volontariato – con NOE e Croce Rossa Italiana – la segreteria operativa e la funzione comunicazione. Il centro avrà il compito di ricevere segnalazioni, coordinare le autobotti, individuare i punti di presa idrica, monitorare le criticità e garantire il supporto alla popolazione per tutta la durata dell’emergenza. È attivato anche un numero di telefono – 0924909316 – attivo ogni giorno dalle 8,30 alle 12,30.