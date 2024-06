Seggi elettorali chiusi alle 23, riaprono domani alle 7 (fino alle 23) per il rinnovo del Parlamento europeo nonché del rinnovo del Consiglio Comunale di Castelvetrano. In Provincia si vota anche a Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi. Alla chiusura delle urne per questa prima giornata, l’affluenza a Castelvetrano è stata per le elezioni amministrative del 20.88% (Votanti 5.708 su 27.328 aventi diritto); per le elezioni europee affluenza del 22.48% (Votanti 5.694 su 25.321).

Si ricorda che l’elettore dovrà recarsi alle urne portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità. Per l’elezioni amministrative si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna). Se entrambe le preferenze dovessero appartenere allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, ma non viceversa. Si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e una lista ad esso collegata, ed esprimere anche la scelta di candidati al consiglio comunale; oppure si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, con relative preferenze per i candidati al consiglio comunale.

Per le elezioni europee è possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati. L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa).

Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

AUTORE. Redazione