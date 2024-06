Hanno chiuso alle 23:00 i seggi per le elezioni europee ed amministrative. A Castelvetrano hanno votato 15.904 su 27.328 per le elezioni amministrative con una percentuale del 58,20%; per le elezioni europee invece hanno votato 15.878 su 25.321 (62,71%). Dato definitivo di affluenza comunicato dall’ufficio elettorale di Castelvetrano. Per le precedenti amministrative (aprile 2019) l’affluenza era stata del 55,61% (15.653 votanti su 28.146 elettori).

I dati per le amministrative in provincia. A Mazara del Vallo hanno votato 27.542 persone (63,87%); a Salaparuta 1.087 votanti (60,93%); a Salemi 6.047 votanti (61,33%)

Nelle sezioni elettorali sono già iniziate le attività di scrutinio per le europee. Lunedì 10 giugno alle 14 è previsto invece lo scrutinio per le amministrative. A urne chiuse, il primo exit poll di Opinio Rai dà Fratelli d’Italia avanti rispetto agli altri partiti. Fdi è tra il 26 e il 30%, il Pd tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia tra l’8,5-10%, Lega tra l’8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%.

