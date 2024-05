I soggetti infermi che non potranno recarsi alle urne per votare i prossimi 8 e 9 giugno, potranno esprimere il loro voto direttamente da casa. L’Asp Trapani ha attivato le procedure per consentire il voto domiciliare ai soggetti infermi e il rilascio della certificazione per gli elettori impediti ad esprimere il voto senza accompagnatore. In particolare, gli elettori affetti da grave infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o per gravissime cause impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione e necessitano di apposita certificazione per l’ammissione al voto domiciliare, o impediti ad esprimere il voto senza accompagnatore (ciechi, affetti da paralisi agli arti superiori o simili gravissimi impedimenti), possono essere ammessi al voto previo rilascio di apposita certificazione rilasciata dl servizio di Medicina legale dell’Asp Trapani operativo nelle seguenti sedi aziendali: