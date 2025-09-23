Il settore della piccola pesca alle Egadi è in difficoltà e necessita di interventi concreti e urgenti. È quello che denuncia Nino Maiorana, coordinatore di Fratelli d’Italia nell’arcipelago delle Egadi. «I nostri pescatori sono l’anima della comunità e hanno contributo a realizzare tutto ciò che abbiamo oggi – è fondamentale che la Giunta municipale si impegni a portare avanti progetti che riguardano direttamente i pescatori e il settore della pesca». Maiorana lancia un appello affinché si agisca «con concretezza e urgenza per sostenere il settore».