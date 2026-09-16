Domani 17 Settembre dalle 16 al Baglio Florio al Prco Archeologico di Selinunte ci sarà la presentazione dell’offerta didattica CoopCulture dedicata agli insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria.

Esperienze educative immersive, percorsi d’autore che creano una sinergia di ascolto, movimento, immaginazione e narrazione, visite didattiche tematiche, laboratori e giochi. Il museo del futuro supera la dimensione di spazio conservativo per farsi ecosistema vivo e inclusivo. In questa visione, il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico si rivela come una piattaforma aperta. Per il nuovo anno scolastico, CoopCulture traduce questa visione in una proposta didattica progressiva, strutturata per accompagnare nella crescita gli studenti attraverso strategie di coinvolgimento differenziate. Fin dalla prima infanzia, l’incontro con i luoghi della cultura è mediato dal gioco, con il passaggio alla scuola primaria, l’azione pedagogica sposta il proprio baricentro verso l’approccio hands-on, trasformando gli studenti in protagonisti attivi. Nel corso della scuola secondaria, il legame con il territorio e le collezioni si fa più analitico, critico e consapevole. La scoperta del patrimonio avviene attraverso percorsi transdisciplinari che connettono le testimonianze del passato ai nodi cruciali del mondo contemporaneo, offrendo bussole interpretative fondamentali per decodificare la complessità del presente. Questo itinerario formativo culmina in esperienze museali pienamente partecipative e riflessive, in cui lo spazio espositivo si trasforma in un’agorà di confronto. L’offerta formativa si evolve così in perfetta sincronia con la crescita degli studenti, convertendo ogni visita in un viaggio su misura, inclusivo e trasformativo.

Verrà offerta una degustazione di miele, prodotto dalle api del Parco, che sarà occasione per approfondire alcune delle attività già presentate in aula e per chi lo volesse si potranno utilizzare i visori del progetto di realtà virtuale “Mythos – Miti e storie della Sicilia Antica”.

La partecipazione è riservata ai docenti ed è gratuita. La prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili.

Per prenotare: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/educational-parco-archeologico-di-selinunte-cave-di-cusa-e-pantelleria/