Anche il Parco Archeologico di Segesta così come Selinunte, organizza esperienze educative immersive, percorsi d’autore che creano una sinergia di ascolto, movimento, immaginazione e narrazione, visite didattiche tematiche, laboratori e giochi. Il museo del futuro supera la dimensione di spazio conservativo per farsi ecosistema vivo e inclusivo.

Domani 18 settembre dalle 16 il Parco Archeologico di Segesta presenterà l’offerta didattica CoopCulture dedicata agli insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria.

L’educational avrà luogo nell’aula didattica “Segesta lab”, dove sarà possibile vedere le istallazioni gioco progettate su una delle pareti della stanza e pensate come supporto per l’approfondimento di alcuni argomenti didattici che, presentati in modalità interattiva, cattureranno l’attenzione dei più piccoli.

Al termine della presentazione per chi lo volesse si potranno utilizzare i visori del progetto di realtà virtuale “Mythos – Miti e storie della Sicilia Antica”.

In questa visione, il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico si rivela come una piattaforma aperta. Per il nuovo anno scolastico, CoopCulture traduce questa visione in una proposta didattica progressiva, strutturata per accompagnare nella crescita gli studenti attraverso strategie di coinvolgimento differenziate. Fin dalla prima infanzia, l’incontro con i luoghi della cultura è mediato dal gioco, con il passaggio alla scuola primaria, l’azione pedagogica sposta il proprio baricentro verso l’approccio hands-on, trasformando gli studenti in protagonisti attivi. Nel corso della scuola secondaria, il legame con il territorio e le collezioni si fa più analitico, critico e consapevole. La scoperta del patrimonio avviene attraverso percorsi transdisciplinari che connettono le testimonianze del passato ai nodi cruciali del mondo contemporaneo, offrendo bussole interpretative fondamentali per decodificare la complessità del presente. Questo itinerario formativo culmina in esperienze museali pienamente partecipative e riflessive, in cui lo spazio espositivo si trasforma in un’agorà di confronto. L’offerta formativa si evolve così in perfetta sincronia con la crescita degli studenti, convertendo ogni visita in un viaggio su misura, inclusivo e trasformativo.

La partecipazione è riservata ai docenti ed è gratuita. La prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili.

Per prenotare: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/educational-parco-archelogico-di-segesta/

AUTORE. Patrizia Vivona