Anche per i cittadini di Gibellina – così come Salemi, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa – potranno leggere gratuitamente quotidiani e riviste in formato digitale, tramite l’edicola della biblioteca digitale “Bibliotp Mlol”, con una selezione dei titoli più diffusi, nazionali e internazionali. La biblioteca digitale è stata attivava nell’ambito del progetto Trame Narrative realizzato con un finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Iscriversi è semplice. Basta essere utenti abilitati alla biblioteca comunale del proprio paese e avere un account di posta elettronica. Le credenziali per l’accesso si ottengono recandosi in biblioteca o facendone richiesta inviando una e-mail a protocollo@comune.gibellina.tp.it. Una volta effettuata l’iscrizione l’utente riceverà una mail con un link per l’attivazione dell’account, username e password.

L’edicola dà la possibilità di consultare oltre 7.700 testate tra quotidiani, riviste e periodici, nazionali e internazionali, da 90 paesi in 40 lingue, fruibili attraverso la piattaforma bibliotp.medialibrary.it e consultabili gratuitamente su dispositivo tecnologico: computer, tablet o smartphone, da parte degli utenti regolarmente iscritti presso la biblioteca comunale. Mlol è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale puoi prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di altre risorse digitali. Per Gibellina si potrà consultare la biblioteca comunale al numero 0924.985608.