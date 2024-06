Alla luce dei dati forniti dall’ufficio elettorale del Comune di Castelvetrano e dell’assessorato Regionale delle Autonomie Locali possiamo fare una proiezione dei consiglieri comunali eletti per Castelvetrano. Nella maggioranza troviamo 11 consiglieri: Pietro Craparotta (293 voti nella lista “Prima l’Italia”), Rosy Milazzo (256 voti nella lista “Castelvetrano Civica”), Barbara Vivona (347 voti nella lista “Forza Italia”), Gabriella Marchese (321 voti nella lista “Forza Italia”), Giuseppe Errante Parrino (341 voti nella lista “Cittadini in Democrazia”), Mimmo Celia (338 voti nella lista “Cittadini in Democrazia”), Antonino Stallone (256 voti nella lista “Cittadini in Democrazia”), Maria Italia (272 voti nella lista “Castelvetrano Rinasce”), Salvatore Roccolino (264 voti nella lista “Castelvetrano Rinasce”), Francesco Sammartano (267 voti nella lista “Fratelli D’Italia”), Vita Alba Pellerito (267 voti nella lista “Fratelli D’Italia”). In opposizione troviamo: Salvatore Stuppia (da candidato sindaco ha superato il 20%), Gaspare Catalanotto (286 voti nella lista “Insieme con il Cuore”), Enza Viola (532 voti nella lista “Obiettivo Città”), Giovanni Impallari (217 voti nella lista “La Svolta”), Monica Di Bella (343 voti nella lista “Partito Democratico”). Questa proiezione prende in considerazione il premio di maggioranza per il sindaco eletto, Giovanni Lentini.

AUTORE. Redazione