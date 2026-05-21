Giovanni Di Dia, 54 anni, di Mazara del Vallo, è stato riconfermato presidente dell’Ebat Trapani, l’Ente bilaterale agricolo territoriale. Di Dia, presidente uscente, rimarrà in carica altri 3 anni alla guida dell’ente che assiste le aziende agricole e i loro lavoratori. Oltre Di Dia fanno parte del Comitato di gestione altri 5 componenti che rappresentano le sigle Coldiretti Trapani, Confagricoltura Trapani, Cia Sicilia Occidentale, Fai-Cisl Palermo-Trapani, Uila-Uil Trapani e Flai-Cgil Trapani. Tra le attività dell’Ebat quella anche di organizzare corsi di formazione per gli agricoltori sulle normative vigenti in materia di sicurezza, interventi di welfare aziendali e assistenza alle aziende tramite la figura del rappresentante dei lavoratori sicurezza territoriale.