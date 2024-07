Si chiama Costanza Ferro, ha appena 7 anni ed è la nuova Miss Sicilia Baby. La piccola castelvetranese ha dimostrato il suo talento e fascino in occasione della selezione svoltasi a Marsala, che le ha permesso di sfilare nella tappa regionale di Miss Sicilia Baby. L’evento, tenutosi sabato sera, 6 luglio, presso l’hotel Astoria Palace di Palermo, ha visto Costanza brillare tra le partecipanti.

“Siamo emozionantissimi e tanto orgogliosi – raccontano con entusiasmo la mamma Alessia e il papà Francesco a CastelvetranoSelinunte.it – perché per Costanza si è trattato della prima partecipazione in assoluto a un concorso come questo. Siamo felicissimi per lei e adesso non ci resta che preparare i bagagli in vista del prossimo impegno”.

Grazie alla vittoria nella tappa regionale, infatti, Costanza ha ottenuto il diritto di partecipare alle finali nazionali di Miss Italia Baby, che si terranno in Puglia, ad Altamura, nel mese di ottobre. Questo traguardo le apre nuove opportunità e sfide nel mondo delle competizioni di bellezza. Costanza, con il suo stupendo sorriso, ha conquistato la giuria della finale regionale, dimostrando non solo bellezza ma anche talento. Frequenta una scuola di danza classica nella vicina Mazara del Vallo, dove perfeziona la sua eleganza e disciplina, qualità che senza dubbio l’hanno aiutata a emergere nel concorso.

L’avventura di Costanza è solo all’inizio. Con la sua determinazione e il supporto dei suoi genitori, la piccola Miss è pronta a incantare anche la giuria nazionale di Miss Italia Baby.

AUTORE. Giacomo Moceri