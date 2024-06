Grazie alla generosità di 15 aziende di Campobello di Mazara è stato possibile acquistare due defibrillatori che verranno installati in due punti strategici di Campobello di Mazara e Tre Fontane. Stamattina nell’aula consiliare del Comune la “Sarpiz comunication” ha consegnato i due defibrillatori semiautomatici: uno verrà collocato di fronte il bar San Vito in via Vittorio Emanuele II a Campobello di Mazara e un secondo, invece, verrà sistemato antistante la gelateria San Vito in piazza Favoroso nella frazione di Tre Fontane. Un terzo defibrillatore, invece, è già esistente all’esterno della farmacia Tumbarello di via Marconi a Campobello. Il Comune ha concesso il patrocinio all’iniziativa. «Il mio grazie va a tutte le aziende private che hanno collaborato a questo progetto nobile “Salva una vita” così importante per il paese che così verrà dotato di questi strumenti salva vita», ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione. Alla presentazione di stamattina erano presenti Camillo Sarro e Valerie Pizzuto della “Sarpiz comunication” e gli assessori Giovanni Palermo e Massimiliano Sciacca.

AUTORE. Redazione