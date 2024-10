Tre persone sono state arrestate a Castelvetrano dai carabinieri della locale Compagnia, intervenuti col supporto dei militari del Nucleo cinofili di Palermo. I carabinieri hanno controllato un vecchio edificio in stato di abbandono nella frazione di Triscina e hanno trovato un 24enne e un 41enne di nazionalità straniera – senza fissa dimora – e una donna di 29 anni di Castelvetrano. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivi 70 gr. di ketamina ad eroina, motivo per il quale sono stati tutti e tre arrestati.

In uno altro casolare in contrada Latomie, grazie all’aiuto dei cani Nadia e Ron, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 gr. di hashish nascosti all’interno di un faro dell’illuminazione e circa 50 gr. di crack e dosi di cocaina sotto alcune tegole di un muretto e dentro il vano del quadro elettrico. Nella circostanza si è proceduto altresì all’identificazione di 40enne di nazionalità straniera risultato destinatario di tre distinti provvedimenti di espulsione da territorio nazionale, motivo per il quale veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.

AUTORE. Redazione