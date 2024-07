Fu utilizzato sino agli anni ’80, poi abbandonato e pieno di erbacce. Mercoledì sarà nuovamente restituito alla città con una manifestazione pubblica. Si chiamerà “Teatro open” e non più “Operazione Santa Ninfa” il teatro di contrada Magazzinazzi nel centro belicino che sarà restituito ai cittadini di Santa Ninfa con una cerimonia pubblica in programma mercoledì 24 luglio alle ore 20,30. L’Amministrazione comunale di Santa Ninfa guidata da Carlo Ferreri ha disposto dei lavori in economia che hanno consentito di ripulirlo, sistemare alcune parti in cemento ammalorate e realizzare gli scivoli per l’accesso dei diversamente abili. Il Comune ha fatto la sua parte e alcuni partners privati hanno contributo per ridare questo bene pubblico nuovamente ai cittadini. Il teatro – 190 posti – è stato costruito negli anni ’70 dal gruppo “Operazione Santa Ninfa” (dal quale prende il nome), con la partecipazione di alcuni scout provenienti da Caserta e da altri Paesi europei. Originariamente il terreno era di proprietà del Ministero dell’Interno, poi è stato trasferito al patrimonio comunale. Dopo la cerimonia di mercoledì sono in programma al teatro due iniziative della rassegna “Sikano fest”.

AUTORE. Redazione