Cinquant’anni dopo si sono ritrovati insieme gli alunni della V sezione C dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano. La rimpatriata è avvenuta dopo un passaparola, con la voglia di rivivere i momenti spensierati di quando si era studenti. Alcuni di quella classe non ci sono più, altri, invece, non hanno potuto partecipare, ma per i presenti è stata l’occasione per risentire l’odore dei banchi e lo scorrere delle penne sui quaderni. Così insieme hanno trascorso la serata dei ricordi: Domenico Leo, Gaetano Pedone, Salvatore Tamburello, Nino Buttafuoco, Nino Lentini, Francesco Messina, Baldo Lupo, Vito Verde, Michele Lentini e Nino Cataldo.