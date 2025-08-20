Trent’anni non sono pochi. Ma non sono neanche molti per gli ex alunni della III B del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano (anno scolastico 1995) che non hanno perso l’entusiasmo di liceali nonostante l’età avanza per tutti. Così, per la prima volta dopo 30 anni, si sono dati appuntamento per una serata dedicata ai ricordi del Liceo: lo studio dei classici, le riviste, i primi amori sbocciati tra i banchi. Insieme in un locale di Porto Palo di Menfi si sono ritrovati: Mildred Roma, Paola Beninati, Linda Abate, Marinda Accardo, Ignazio Montalbano, Vincenzo Giorgi, Giovanni Scirè, Manuela Bongiorno, Rosalba Ampolilla, Daniela La Rocca, Francesca Castrogiovanni, Lucia Viviano, Caterina Saladino, Paola Saladino, Serena Lombardo.