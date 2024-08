Dopo 30 anni, per la prima volta, si sono ritrovati insieme gli alunni della quinta D dell’istituto tecnico commerciale “G. B. Ferrigno” di Castelvetrano che nel 1994 hanno conseguito il diploma. Da quando avevano lasciato i banchi di scuola non si sono più ritrovati; alcuni di loro hanno continuato a frequentarsi, altri, invece, si erano persi di vista. Lo scorso anno hanno costituito un gruppo WhatsApp e, ieri sera, finalmente si sono ritrovati in un ristorante di Marinella di Selinunte per rievocare i bei tempi della scuola. C’erano: Pasquale Mangiapane, Francesco Rinaldi, Francesco Bonanno, Annamaria Morici, Mariella Ilardi, Antonella De Simone, Carmela Barone, Andrea Italia, Agostina Passanante, Giovanna Craparotta, Antonia Craparotta, Giulia Franchina e Max Firreri. Durante la serata è stata anche ricordata Oriana Gerardi, alunna anche lei della quinta D, che si è diplomata nel 1994 ma che è venuta a mancare anni dopo. Ma sono stati ricordati anche i docenti che, nel corso degli anni, hanno accompagnato il percorso di formazione.

AUTORE. Redazione