Andrà in scena il 23 luglio, ore 21, al parco archeologico di Selinunte “Empedocle”, l’unica opera musicale al mondo che parla del grande filosofo di Agrigento. Uno spettacolo in due atti con recitazione classica per sette personaggi, danza, soli, coro, orchestra, elettronica e immagini, tutto rigorosamente dal vivo con più di sessanta interpreti sulla scena. Le musiche originali, che spaziano tra classica e jazz e la regia, sono firmate da Filippo Portera.L’opera è un inno alla pace, alla libertà, all’amore, all’aiuto reciproco, alla diversità, alla convivenza pacifica di tutti i popoli del Mondo e il “corale della pace”, presente nel libretto dell’opera ed eseguito nel finale del secondo atto da Coro e orchestra, ne è testimonianza.