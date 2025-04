Per la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della salute e dal Centro nazionale trapianti, anche all’ospedale di Castelvetrano sarà allestito un desk informativo nell’androne dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Martedì 11 aprile, il personale dell’Unità di Anestesia e Rianimazione, insieme alla referente per il presidio ospedaliero dell’Unità Procurement organi e tessuti, Giuseppa Gisella Rizzo, darà informazioni sul valore della donazione di organi e tessuti: «ogni persona che decide di donare può fare la differenza: dire “sì” alla donazione è dire “sì” alla vita», spiegano gli operatori. L’Asp Trapani ricorda che è possibile manifestare il consenso a diventare donatore d’organi, compilando un apposito modulo, non solo nei comuni, ma anche in tutti gli sportelli aziendali dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Altre iniziative sono in programma a Trapani con gli alunni del Liceo “Fardella-Ximenes” e presso piazza della Repubblica a Marsala.