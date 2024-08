In questi giorni il Parco archeologico di Selinunte è veramente un luogo indimenticabile: i Templi si stagliano nell’aria limpida, e nelle prime ore della mattina si riesce ad ammirarli in tutta la loro prorompente bellezza, magari spingendosi con le navette fino all’acropoli fortificata che guarda al mare.

Nella prima domenica del mese (4 agosto) l’ingresso sarà gratuito , dalle 9 alle 20. Si potrà partecipare alle 10 a Selinunte Highlights, visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e l’Acropoli. Oppure si può scegliere alle 11, la Passeggiata tra i templi, condotta da una guida, alla scoperta dell’area monumentale della Collina orientale, dei tre templi principali, del Baglio Florio con l’antiquarium. Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono a disposizione le bici da noleggiare per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati.

Se ci sono spettacoli in programma, il Parco archeologico di Selinunte riapre le porte la sera: venerdì ( 2 agosto) , al Tempio F, il concerto Nick a Chick, storie di jazz e di siciliani della Fabio Gandolfo Big Band che parte da Nick La Rocca, il siciliano inventore del jazz; passa dall’istrionico Louis Prima (suoi pezzi celebri come Just a Gigolo o Angelina), e arriva a Chick Corea, nel segno delle note che seguirono gli emigrati. Sabato (3 agosto) è invece dedicato al teatro: L’uomo che piantava gli alberi, delicata fiaba ecologista portata in scena da Anton Giulio Pandolfo, sulle musiche di Maurizio Curcio, le animazioni dal vivo di Marianna Giuliana e le figure della performer Oria. Biglietti: 15/11 euro.

E si può già prenotare per assistere all’alba in programma il 9 agosto: Invenzioni a tre voci è un progetto nuovo che unisce alla visita guidata prima dell’alba (si entra nel Parco alle 4.30) “intrusioni autorizzate” di poesia e musica. Sullo sfondo dei templi si potrà ascoltare la voce duttile e intensa di una delle più grandi interpreti di musica popolare, Marina Bruno, in dialogo con maestri jazz come Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Max Ionata (sax) e Flavio Boltro (tromba).

Info e biglietti: www.coopculture.it.

AUTORE. Redazione