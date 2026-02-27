Domenica 1 marzo, prima domenica del mese consentirà l’accesso gratuito al Parco archeologico di Segesta.
Segesta apre le porte e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata nella natura.
Alle 11 CoopCulture propone il laboratorio Tutti in scena con le maschere del teatro, pensato per i più piccoli, aspettando la Giornata mondiale del teatro. Nell’aula didattica SegestaLab, i bambini potranno entrare in confidenza con il teatro antico riprodotto sulla parete interattiva, mentre un archeologo descriverà la struttura e parlerà degli spettacoli interpretati da attori che indossavano maschere. Quindi ogni bambino potrà trasformarsi in un piccolo attore e realizzare la sua maschera.
Partecipazione: 5 euro.
AUTORE. Patrizia Vivona