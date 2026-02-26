Domenica 1 Marzo è previsto l’ingresso gratuito al parco archeologico di Selinunte. In occasione della prima domenica del mese, alle 10.30 ritorna l’interessante visita guidata proposta da CoopCulture – “Le mura di Selinunte e i suoi passaggi segreti” – per scoprire il sistema difensivo della città antica con le sue vie di fuga in caso di incursioni nemiche.

Ogni abitato aveva una cinta muraria che proteggeva i suoi abitanti dagli attacchi, ne segnava i confini e vedeva all’interno lo svolgersi della vita quotidiana. Le mura di Selinunte sono il testimone muto di un passato glorioso che ancora oggi si racconta anche attraverso le sue fortificazioni.

Passeggiando lungo le mura, si potrà immaginare la vita degli abitanti, vedere ciò che resta delle porte, veri e propri punti strategici di accesso per uomini e merci, controllati giorno e notte da torri poste ad intervalli regolari. Durante la visita si accennerà all’arte della poliorcetica ovvero tutti gli stratagemmi, le tecniche e gli strumenti messi a punto in campo militare per assediare la città. Ma a rendere ancora più suggestiva l’esperienza saranno i passaggi segreti che si nascondono ancora oggi nelle mura. Una visita specialistica per comprendere meglio la storia di questa straordinaria città.

Biglietto visita guidata: 7 euro.