Domenica 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco di Paola, si terrà la seconda celebrazione in onore di Santa Rosalia, un appuntamento di grande rilievo per la comunità castelvetranese, impegnata nella riscoperta e valorizzazione del culto rosaliano in vista delle celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario della liberazione dalla peste (1624–1626).

La prima celebrazione si è svolta presso la Chiesa dei Cappuccini ed è stata presieduta dal Padre Provinciale, alla presenza del Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, e del Presidente del Consiglio Comunale, che hanno sottolineato l’importanza storica, identitaria e spirituale del culto della Santuzza per la città.

La seconda celebrazione, in programma domenica 23, sarà presieduta dal parroco don Giacomo Putaggio e concelebrata da padre Agostino, figura molto vicina alla tradizione devozionale del territorio e promotore del rinnovato percorso di approfondimento sulla presenza storica di Santa Rosalia a Castelvetrano.

Durante la liturgia sarà esposta ai fedeli la reliquia di Santa Rosalia custodita, offrendo alla comunità un momento di intensa preghiera, riflessione e unione nella fede.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo significativo momento liturgico, nel segno della tradizione, della memoria e della spiritualità condivisa.