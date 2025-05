L’Associazione Hypsas, organizza dal mese di Giugno una serie di iniziative trekking per conoscere ed apprezzare la natura, il paesaggio, l’enogastronomia con le eccellenze presenti in territori specifici. Domenica 1 giugno sarà la volta della Valle del Belìce con l’escursione al Bosco della Resinata, una vasta area sulla collina del Lago Arancio, a pochi chilometro da Sambuca di Sicilia, area protetta gestita dalla LIPU, dove una esperta guida naturalistica illustrerà la presenza botanica di specie autoctone e non e di specie animali.

La presenza di un Palmento greco del Secolo V a.C., in prossimità del bosco, sarà argomento illustrato dal nostro socio,

esperto in storia ed archeologia.

L’epilogo della giornata in cultura e natura avviene all’interno di una struttura aziendale agricola del territorio. Qui il

proprietario, nel descrivere le attività ed i processi di produzione, ci invita a consumare un “Pranzo all’antica”, .

Il raduno è previsto alle 7,30 presso distributore carburante presso entrata Autostrada A/29 Castelvetrano, partenza con mezzi propri

Ore 8:30, Arrivo all’ingresso dell’area protetta ed inizio visita con guida naturalistica specializzata;

Ore 9:30 Arrivo al sito archeologico (Palmeto greco V Sec. A. C.) con illustrazione di esperto in storia ed archeologia, si prosegue per il belvedere;

Ore 12:20 Trasferimento presso la sede dell’Azienda Agricola che ci ospita per il pranzo, in un ambiente familiare e casareccio per assaporare meglio le pietanze e godere degli aromi e profumi della campagna siciliana ( il menù verrà fornito in allegato agli interessati);

Ore 15,30 Visita al Fortino di Mazzallakkar sulle rive del Lago Arancio, quindi Passeggiata nei vicoli saraceni e terrazza del Palazzo dell’emiro Al-Zabut di Sambuca di Sicilia;

Il rientro per Castelvetranoè previsto alle 17:30/18:00

L’escursione prevede una quota di partecipazione che comprende il compenso alla guida naturalistica, ed il pranzo.

Facoltativo visita in altri siti centro storico di Sambuca con un ticket cumulativo di €.3,00, aggiuntivo alla quota prestabilita

Per info e prenotazioni entro venerdì 30 maggio, telefonare al numero: 328/0291763

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, e giacca a vento.

AUTORE. Patrizia Vivona