È venuta a mancare la signora Caterina Chianese, impiegata comunale in pensione e componente dell’associazione “Centro studi Egeria” di Castelvetrano. «Caterina è stata sempre una persona sorridente e con uno spirito giovanile, con le sue espressioni simpatiche ha sempre creato armonia con gli amici e nell’ambiente lavorativo – è il racconto dell’amica Franca Maria Impallari – da più di dieci anni ha collaborato attivamente con l’associazione “Egeria”, impegnandosi a organizzare incontri, convegni, conferenze e seminari di crescita per la collettività, in tutto il territorio castelvetranese e dintorni, cercando di diffondere valori di consapevolezza e di cura dell’anima». In molti la ricordano come una persona semplice, disponibile, accogliente, generosa, amorevole sempre pronta ad aiutare gli altri. Tanti i ricordi d’affetto di moltissimi amici: Debora Balsamo, Giovannella Crescente, Filippo Pace, Luca e Flavia Modolo. «Porta con te un pò del profumo di questa esperienza, e i nostri indirizzi, per le tue cartoline d’amore a noi arriveranno nel sogno di ogni notte, quando verrai a trovarci. Un bacio di commiato anima bella», è il ricordo di Vincenzo Basile. I funerali di Caterina Chianese saranno celebrati oggi alle ore 16,30 nella chiesa San Francesco di Paola (corso Calatafimi) di Marsala.