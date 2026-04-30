Torna con un nuovo progetto discografico il rapper castelvetranese Biggaspano, figura storica dell’hip hop siciliano attivo sin dagli anni ’90, che rilancia il proprio percorso artistico con il singolo inedito “Gabbie di finzione”, già disponibile su YouTube con videoclip ufficiale. Il singolo accompagna l’uscita del nuovo album “Diverso Inverso” disponibile su Spotify, in CD e in tutte le piattaforme di distribuzione di musica digitale.

“Gabbie di finzione” si inserisce nel solco del rap di denuncia, affrontando in maniera diretta e senza filtri le contraddizioni della contemporaneità. Il testo, scritto da Biggaspano è accompagnato dalla produzione musicale curata da Doctor Jhò per Produzioni Vietcong.

L’intero album è stato registrato, mixato e masterizzato da Mario Di Stefano presso lo studio Audia Manent Recording di Santa Ninfa, mentre il videoclip porta la firma del videomaker castelvetranese Massimo Bologna.

“Con questo lavoro abbiamo voluto osservare da vicino il modo in cui la finzione si sia progressivamente sostituita alla realtà, diventando una sorta di zona di comfort collettiva”, spiega l’artista. “La musica rap continua a essere per noi uno strumento di analisi e racconto del presente”.

L’intero album segna così una tappa significativa nel percorso di Doctor Jhò e Biggaspano, confermandone l’identità artistica e la volontà di mantenere uno sguardo critico sul contesto contemporaneo.