Si chiama “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” il progetto avviato dal Comune di Castelvetrano e per il quale è stato pubblicato l’avviso pubblico. Il progetto è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prevede il coinvolgimento di persone adulte con disabilità in percorsi di autonomia abitativa, formazione e inclusione lavorativa. Saranno attivati progetti di coabitazione in un gruppo-appartamento messo a disposizione dal Comune, corsi di formazione per il potenziamento delle competenze digitali e tirocini inclusivi con borse lavoro in collaborazione con enti e agenzie del territorio. «L’obiettivo è favorire la vita indipendente e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, promuovendo percorsi personalizzati verso l’autonomia e la piena partecipazione alla comunità», spiegano dal Comune. Entro il 6 novembre le persone con disabilità in età lavorativa (ai sensi della legge 104/92 art. 3) o i loro familiari possono presentare la domanda [QUI] tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it