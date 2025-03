Lo scorso 3 dicembre l’Aias di Castelvetrano aveva chiesto all’Amministrazione comunale di dare attuazione all’art. 11 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ossia «prendere le precauzioni necessarie per garantire protezione e sicurezza delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di rischio». Ora il Comune ha accolto quella richiesta e, in occasione dell’aggiornamento del piano di protezione civile, ha previsto l’inserimento di specifiche misure. Da qui la necessità di conoscere meglio quali sono i bisogni delle persone con disabilità. Ecco perché l’Aias sollecita tutte le persone diversamente abili affinché partecipino al censimento previsto dall’Avviso pubblicato lo scorso 25 febbraio. «È opportuno che il Comune acquisisca oltre i dati anagrafici anche le persone di riferimento, quali familiari o caregiver, i dati relativi all’abitazione, come la tipologia dell’alloggio, l’eventuale presenza di barriere architettoniche, la tipologia di disabilità e l’eventuale utilizzo di ausili», spiegano dall’Aias.

La comunicazione si può fare compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune e spedirlo in busta chiusa al Protocollo del Comune, piazza Umberto I°, 5, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Informazioni: 0924907478 oppure 3892222631, dalle ore 11 alle 12,30.

AUTORE. Redazione