Sedute del consiglio in diretta streaming per consentire a tutti i cittadini di poter seguire i lavori del massimo consesso civico. A chiederle sono i consiglieri Enza Viola, Salvatore Stuppia, Giovanni Impallari, Gaspare Catalanotto e Monica Di Bella che hanno inviato una mozione di indirizzo al presidente del consiglio Mimmo Celia e al sindaco Giovanni Lentini. La diretta, secondo i consiglieri, è giustificata dal fatto che la maggior parte dei consigli comunali si tengono in giornate e orari lavorativi e che – pertanto – la stragrande maggioranza dei cittadini risulta impossibilitata a parteciparvi recandosi fisicamente presso l’aula consiliare. Da qui la richiesta di impegno a presidente del consiglio e sindaco «affinché nel più breve tempo possibile vengano registrate ed archiviate tutte le sedute consiliari, trasmettendone lo svolgimento in diretta audio-video a mezzo internet (streaming)».