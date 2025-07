Parroci, vicari parrocchiali e responsabili di Uffici diocesani. Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella oggi, al termine della santa messa celebrata in Cattedrale nella settimana della Madonna del Paradiso (Patrona della Diocesi), ha annunciato nomine e avvicendamenti. «Nello spirito della fraternità e della comunione, condivido le perplessità, le titubanze, le paure che il nuovo può creare e offro a tutti la mia piena disponibilità ad accompagnare ogni inizio, in modo da favorire i processi di crescita sia dei presbiteri e dei religiosi, sia delle comunità ecclesiali», ha detto il Vescovo nel suo discorso in Cattedrale [LEGGI QUI IL MESSAGGIO INTEGRALE]. Questi nello specifico le nomine e gli avvicendamenti disposti dal Vescovo.

Per quanto riguarda le parrocchie: don Nicola Altaserse, attuale rettore del Santuario dell’Addolorata a Marsala (incarico che mantiene) è il nuovo parroco a Madonna della Sapienza di Marsala, dove prende il posto di don Pietro Caradonna (attuale cappellano dell’ospedale di Marsala, incarico che mantiene) nominato delegato per la formazione e legale rappresentante del Seminario vescovile. Don Giacinto Leone dalla parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo si sposterà alla parrocchia di Santa Ninfa e al suo posto (a San Pietro) è stato nominato don Francesco Fiorino. Don Zicho Kongolo è il nuovo parroco a Maria Ss. di Trapani di Ulmi (Salemi); don Antonino Favata (attuale cappellano dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo) è il nuovo parroco a San Giuseppe di Borgata Costiera. Padre Teodosio Epifani è il nuovo parroco a San Leonardo di Marsala. Don Francesco Ingrande è il nuovo vicario parrocchiale nella chiesa madre di Partanna; don Giuseppe Ciappa sarà vicario parrocchiale a Madonna della Sapienza di Marsala. Don Calogero Augusta è neo rettore a Sant’Antonino a Salemi. Il diacono Pino Mendolia è stato assegnato alla parrocchia Maria Ss. Madre della Chiesa di Marsala.

Avvicendamenti anche in alcuni Uffici pastorali. Don Francesco Fiorino (attuale direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e Ufficio gemellaggio con Tunisi) è il nuovo assistente diocesano per la formazione spirituale degli operatori Caritas. Suor Chiara Seno è la nuova direttrice della Caritas diocesana e prende il posto del diacono Girolamo Errante Parrino; Rosario Atria è il nuovo direttore Ufficio scuola; Biagio Accardi è il nuovo Segretario del Consiglio pastorale diocesano; don Vincenzo Greco è il nuovo assistente della Pastorale familiare; don Marco Laudicina e don Daniele La Porta sono i nuovi condirettori dell’Ufficio liturgico; Filippo Azzarito ed Elena Di Pietra, Sergio Giacalone e Manuela Linares sono i nuovi condirettori dell’Ufficio Pastorale familiare (neo segretari sono Giambattista Pulizzi e Giovanna Indelicato); don Giacomo Putaggio è il nuovo assistente delle aggregazioni laicali; don Pino Alcamo è delegato per la formazione dei diaconi permanenti; don Carmelo Caccamo, assistente del Rinnovamento dello Spirito; Orazio e Francesca Errante Parrino, Alberto Ratto, Giovanni e Teresa Grosso sono neo responsabili diocesani dell’Opera di promozione dell’alfabetizzazione nel mondo (Opam), il cui assistente è don Zicho Kongolo. Don Erasmo Barresi è responsabile dell’Apostolato biblico; don Daniele Donato delegato vescovile per i vini da messa; Filippo Inzirillo referente della Pastorale carceraria; Paolo Tantaro e Angelica Spanò referenti dell’Ufficio pastorale delle persone con disabilità.

AUTORE. Redazione