Il Presidente della Regione Renato Schifani rivendica agli uffici regionali il merito se ieri il Ministero delle infrastrutture ha dato l’ok all’innalzamento della quota a 64 metri per l’accumulo dell’acqua nella diga Trinità di Castelvetrano. Schifani, in un videomessaggio su YouTube, ha detto: «C’è chi parla, critica, si lamenta. E poi c’è chi lavora. Io sto da questa parte. Dopo anni di immobilismo, oggi diamo una risposta concreta agli agricoltori del Trapanese. La diga Trinità torna a crescere: il ministero ha autorizzato l’innalzamento della quota da 62 a 64 metri. Non parole, fatti». Schifani ha ribadito che si tratta di «un risultato reso possibile grazie ai lavori realizzati dalla Regione, con il commissariamento gestito direttamente dalla Presidenza, che hanno migliorato le condizioni di sicurezza. Abbiamo affrontato e risolto una criticità che si trascinava da anni». In effetti è stata dopo la dura presa di posizione del Ministero che la Regione si è attivata per fare i lavori di adeguamento. Prescrizioni dettate dal Ministero, condizione necessaria per poter autorizzare l’invaso all’accumulo a 64 metri.