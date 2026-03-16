«La Regione Siciliana ha completato gli adempimenti di propria competenza ed eseguito gli interventi richiesti sulla diga Trinità di Castelvetrano per consentire l’innalzamento del livello autorizzato dell’invaso da 62 a 64 metri sul livello del mare. La richiesta di incremento della quota è stata inviata alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idroelettriche del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e mi sono personalmente attivato contattando gli uffici romani. Adesso attendiamo le verifiche del Ministero». Lo precisa l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, in merito alle notizie relative allo sversamento in mare dell’acqua dell’invaso del Trapanese.

CastelvetranoSelinunte.it, qualche settimana addietro, ha documentato i lavori fatti alla diga. «Sono stati effettuati – spiega l’assessore – lavori di somma urgenza per un importo complessivo di circa 1,25 milioni di euro». Una prima tranche di interventi, gestita dal commissario per l’emergenza idrica Salvo Cocina, ha riguardato tra l’altro il ripristino del drenaggio delle acque meteoriche, opere per impedire l’afflusso incontrollato delle acque e il ripristino della strada consortile nell’area a valle della diga, così da deviare il transito e garantire condizioni di sicurezza. Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti è invece intervenuto per ripristinare la funzionalità dello scarico di superficie e assicurare la piena e affidabile movimentazione delle paratoie fino alla massima apertura delle stesse. È infine in fase di definizione, sempre da parte dello stesso dipartimento, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per eliminare il rischio di ostruzione dello scarico di fondo, che sarà trasmesso entro la fine di marzo al Ministero per le necessarie approvazioni.