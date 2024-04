Le dighe siciliane sono in stato di abbandono. Lo denunciano le segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Feder.Agri, Fna, Confagricoltura e Liberi agricoltori. Il drammatico appello è stato lanciato con un duro documento sindacale inviato al Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e agli organi interessati della questione che riguarda le infrastrutture idriche. Quello che viene evidenziato nel documento è lo stato di disagio che stanno vivendo le aziende agricole della provincia: l’acqua dai Consorzi arriva razionata, gli invasi sono quasi vuoti e spesso non collaudati e questo, a sua volta, ne determina il fatto che l’acqua in più a quella autorizzata deve sversarsi a mare. Succede anche nella diga Trinità di Castelvetrano. Per questo le organizzazioni sindacali chiedono un intervento urgente alle autorità competenti affinché si intervenga per risolvere con tempestività le problematiche che non permettono alle dighe Trinità e Rubino di poter operare a pieno regime.