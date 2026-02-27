Sono stati completati oggi i lavori di manutenzione straordinaria della diga Trinità di Castelvetrano coordinati dal dipartimento regionale di Protezione civile. I lavori hanno riguardato l’adeguamento dei cunicoli, la sistemazione del reticolo e gli interventi sulle strade alla base della diga e sul coronamento. Sono ancora in corso, invece, i lavori di manutenzione delle due paratie dell’invaso, sulle quali da tempo non si interveniva. Qualche settimana addietro una ditta specializzata con gru per grossi carichi ha smontato le due paratie con le relative catene per la revisione. I lavori dovrebbero terminare entro il 10 marzo, data entro la quale pare che le due paratie verranno rimontate. Conseguenzialmente a questi interventi sarà chiesto al Ministero delle infrastrutture di autorizzare il livello di accumulo a 64 metri sul livello del mare. Attualmente nella diga è autorizzato il livello di 62 metri sul livello del mare. L’acqua in eccesso viene sversata a mare.