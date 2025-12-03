Il livello massimo di invaso della diga Trinità di Castelvetrano è stato innalzato da 62 a 64 metri sul livello del mare. Il nulla osta è arrivato dal Ministero delle infrastrutture dopo le innumerevoli richieste della Regione e 4 mesi d’attesa. Con questi ulteriori 2 metri in più di accumulo d’acqua si potrà ora evitare di sversare quella in eccedenza rispetto agli originari 62 metri. Il rialzo, però, non sarà immediato. La Regione – come scrive oggi il Giornale di Sicilia – dovrà prima provvedere alla manutenzione straordinaria, programmata per abbassare il rischio statico dell’infrastruttura, realizzare il tappo in acciaio della torre di manovra ai lavori nei cunicoli di drenaggio fino alla sistemazione dell’idraulica superficiale. Opere per un totale di 750 mila euro che, come confermato dal commissario ad acta della diga, Salvo Cocina – sono già partiti. Intanto gli interventi che si dovranno fare sulle paratoie sono stati già appaltati.