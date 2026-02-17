Tra i lavori che attualmente stanno riguardando la diga Delia di Castelvetrano, coordinati dalla Protezione civile regionale su indicazione del Ministero delle infrastrutture (ente proprietario dell’invaso) si provvederà a sistemare l’attuale strada che attraversa, a valle delle paratie, i canali dello scarico di fondo. L’arteria, attraversata anche da mezzi pesanti, era ammalorata e necessitava di interventi. Col finanziamento di 190 mila euro da parte della Protezione civile sarà realizzata una strada alternativa per il transito dei mezzi pesanti, per così non gravare sull’arteria che verrà sistemata. Sono stati i tecnici del Dipartimento, insieme a quelli comunali, a individuare un vecchio sentiero che verrà ripristinato in terra battuta e consentirà il passaggio ai camion e mezzi pesanti.