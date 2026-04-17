Lo scorso 14 aprile, una delegazione di studenti della scuola secondaria di primo grado “Pardo”, appartenente all’I.C. “Di Matteo” di Castelvetrano, è stata ricevuta a Palazzo Pignatelli per un incontro istituzionale con il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale.

L’appuntamento nasce dalla lettera formale inviata nei giorni scorsi dagli alunni, impegnati nel progetto nazionale “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli studenti, accompagnati dai docenti referenti, hanno illustrato il percorso svolto sul tema dell’Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dedicato al principio di uguaglianza e al divieto di discriminazione. Dopo mesi di lavoro, osservazioni sul territorio e riflessioni condivise, i ragazzi hanno elaborato un documento contenente proposte concrete per migliorare l’accessibilità e l’inclusione nella città di Castelvetrano.

Durante l’incontro, gli alunni hanno presentato le loro richieste, frutto di un’analisi attenta degli spazi urbani e dei bisogni dei cittadini più fragili. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale hanno ascoltato con attenzione ogni intervento, manifestando apprezzamento per il senso civico dimostrato dai giovani e assicurando impegno nel valutare le proposte avanzate.

Per gli studenti, l’incontro ha rappresentato un momento di grande valore formativo: un’occasione per sperimentare il dialogo diretto con le istituzioni e comprendere come la partecipazione attiva possa contribuire al miglioramento della comunità. Il progetto “Testimoni dei Diritti” si conferma così un percorso capace di avvicinare i giovani alla vita democratica, trasformando la riflessione sui diritti umani in azioni concrete sul territorio.