AVVISO – Gli incontri previsti nella data odierna, sono stati rinviati a data da destinarsi. Oggi è previsto un incontro programmato alle 13:00 dal Dirigente Generale regionale del Dipartimento dell’Agricoltura Dario Cartabellotta per affrontare la crisi della diga trinità. L’incontro fa seguito alla riunione del 5 marzo alla luce della situazione straordinaria causata dalla carenza di risorse idriche che sta attanagliando ancor di più un comparto investito da calamità naturali quali siccità e peronospora e che hanno portato gli agricoltori allo stremo di ogni forza.

Davide Piccione, Presidente Associazione I Guardiani del Territorio sempre al fianco degli agricoltori, è portavoce del grido di allarme che ha visto impegnati a 360 gradi a partire dai sit-in di protesta, dagli incontri con la delegazione di tutti i sindaci del trapanese e di rappresentanti di istituzioni che hanno sostenuto la causa, con le manifestazioni di protesta a Palermo, con i sopralluoghi alla Diga Trinità hanno documentato lo stato di abbandono e la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, e tanto altro ancora.

L’incontro continuerà con l’appuntamento sempre nell’odierna giornata, alle 15:00 dove saremo presenti al tavolo tecnico di discussione con una delegazione dell’Associazione I Guardiani del Territorio, e dove si discuterà nell’Assemblea Regione Sicilia la mozione sulla crisi dell’agricoltura siciliana firmata da 30 parlamentari dei gruppi Sud chiama Nord, PD e 5 Stelle, e in tal senso si aspettano importanti risposte alla luce anche dell’audizione di domani 27 marzo presso la Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità, in merito all’invaso della Diga Trinità, e con particolare riguardo alle azioni che il Governo intende intraprendere per incrementare la capacità di invaso della Diga e il deflusso delle acque.

L’obiettivo è avere risposte chiare e certe, affinchè sia garantito il reddito delle aziende e permettere al settore agricolo di continuare ad occupare un ruolo centrale nell’economia siciliana.

AUTORE. Patrizia Vivona