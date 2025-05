Brutta sorpresa per una mamma di Castelvetrano all’uscita dall’asilo dove di era recata per prendere sua figlia oggi verso le 12.30. La donna infatti dopo aver preso la piccola e aver perso circa 20 minuti, tornata alla propria autovettura, si è ritrovata il vetro dell’auto sfondato e lo zaino dove aveva documenti, chiavi e carte di credito era scomparso. All’interno dell’autovettura è stata ritrovata una candela di accensione verosimilmente utilizzata dai malviventi per distruggere il finestrino..

L’episodio è avvenuto in piazza Benedetto Croce, più tardi la donna è stata contattata su facebook da un ragazzo che aveva trovato il suo portafoglio nei pressi della farmacia in Viale Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Il fatto accende l’attenzione sulla questione sicurezza. Un furto del genere, in pieno giorno, in una strada trafficata desta infatti particolare preoccupazione

AUTORE. Patrizia Vivona