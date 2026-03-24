E’ di Castelvetrano Artemisia Nocturne, pseudonimo di Domenica Monica Salluzzo, lettrice appassionata, amante dei giochi di ruolo e delle arti visive, che giovedì 26 marzo debutterà nel dark fantasy storico italiano con la pubblicazione del suo primo libro “Dark Hunter – Il segreto di Salem” (edizione Land editore), una storia oscura, intensa e profondamente evocativa. Fin da bambina Domenica Monica inventava storie sulla sua famiglia e le regalava ai diretti interessati durante i compleanni, convinta che ognuno di loro meritasse un destino alternativo. Oggi è una laureanda in Ingegneria informatica: un mondo fatto di codici e logica che la affascina, ma che non le permette di liberare la creatività quanto la scrittura. Scrivere per lei significa esplorare le sfumature dell’animo umano e trasformarle in storie capaci di lasciare un’impronta in chi legge. La scrittura diventa per lei uno spazio di esplorazione dell’animo umano e delle sue zone d’ombra.

Il romanzo fonde dark fantasy, storia e mistero in una narrazione potente e immersiva. Protagonista è Selene Ashford, una botanica razionale e scientifica che, inseguendo una leggenda dimenticata, si ritrova catapultata in un’epoca dominata dalla superstizione, dalla paura e dal sangue. Al centro della vicenda la misteriosa Rosa di Endor, simbolo di conoscenza proibita e di un destino che attraversa il tempo. L’opera si distingue per l’attenzione all’atmosfera, la profondità psicologica dei personaggi e il coraggio con cui affronta temi ancora attuali: il controllo sociale, la paura del diverso, la violenza istituzionalizzata e il conflitto tra razionalità e fede. “Dark Hunter – Il segreto di Salem” rappresenta un esordio promettente nel panorama fantasy italiano, capace di parlare a chi ama le storie gotiche, le ambientazioni storiche e i racconti in cui il passato non smette mai di reclamare il suo prezzo.