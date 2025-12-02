Migliorare la qualità della vita di coloro che, ogni giorno, spesso in solitudine, dedicano tempo e sforzi per aiutare persone che hanno un elevato bisogno di assistenza. E farlo consentendo loro di avere tempo libero, un “lusso” che spesso non riescono a concedersi. E’ dedicato ai caregivers il progetto “C2 (care for caregivers) avviato dalla sezione di Castelvetrano dell’Aias con il sostegno della Fondazione per il Sud e la collaborazione del Comune di Castelvetrano. Obiettivo: realizzare attività, servizi e formazione dedicati proprio ai caregivers per alleviare il percorso di cura che affrontano quotidianamente. In particolare, oltre ad uno sportello dedicato alle informazioni utili ed al supporto pratico e psicologico, ai caregivers saranno proposte attività teatrali, sportive e ricreative che gli consentiranno di passare qualche momento di svago mentre un assistente si occuperà del familiare che ha un elevato bisogno di cure. Insomma, un programma articolato, che andrà avanti per quattro anni, e che punta a creare una vera e propria rete di sostegno coinvolgendo in tutto 72 caregivers.

“Il Distretto socio sanitario 54 ha avviato un innovativo progetto dedicato ai caregivers. L’iniziativa sperimenta un modello di intervento personalizzato e co-progettato, basato su una presa in carico globale e olistica dei partecipanti – commenta la presidente dell’Aias di Castelvetrano, Angela Puleo – Attraverso l’analisi delle esigenze dei caregiver e il loro coinvolgimento diretto nella definizione e realizzazione di percorsi di empowerment e supporto, il progetto mira a redigere piani di intervento individualizzati. Questi piani consentiranno di offrire attività su misura per ciascun destinatario”.

“Il progetto evidenzia la solitudine dei caregiver che spesso restano nel silenzio” conclude la presidente Puleo. Alla realizzazione del progetto parteciperanno anche le associazioni “Con noi e dopo di noi” e “Teatro libero”, la cooperativa “Talenti” ed il Dipartimento cultura e società dell’Università di Palermo.